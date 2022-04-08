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18 минут назад

Кадыров сообщил об освобождении Мариуполя на 98%

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Мариуполь в настоящий момент освобожден на 98%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадыров сообщил об освобождении Мариуполя на 98%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы региона, сейчас остались лишь отдельно укрепленные укрытия с причастными к украинским вооруженным силам.

Кадыров подчеркнул, что завершающую фазу спецоперации в Мариуполе поднимали на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов.

Касательно итогового штурма, Кадыров внес свои предложения в план действий, когда было обсуждение темы с участием депутата Госдумы Адама Делимханова и командующего 8-й армией генерал-лейтенантом Вооруженных сил России Андреем Мордвичевым.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Российская армия уничтожила Центр подготовки иностранных наемников у Одессы

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Кадыров рассказал о «следах иностранных наемников» в Мариуполе.

Армия,Адам Делимханов,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Госдума,
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