Пентагон признался в передаче Киеву разведданных по Донбассу

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые подтвердил, что США предоставляют Украине разведданные для ведения боевых действий в Донбассе, передает ТАСС.

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Речь идет в том числе о территориях, находившихся под контролем Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) до начала российской спецоперации.

Отвечая на вопросы в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, Ллойд сказал, что США не отговаривают президента Украины Владимира Зеленского от наступательных действий в Донбассе и предоставляют украинской стороне разведданные для ведения операций. Он также ответил утвердительно на вопрос, идет ли речь о территориях, находящихся под контролем ДНР и ЛНР до начала спецоперации России.

Министр обороны США признал, что пока служебные инструкции для американских военных не разъясняли точно, разведданные по каким именно территориям можно предоставлять Украине. Он пообещал, что в обновленных инструкциях от 7 апреля эти территории будут указаны четко.