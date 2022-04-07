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55 минут назад

НАТО раскололась на два лагеря из-за России

Елена Прошина

Страны НАТО разделились на два лагеря и не могут прийти к соглашению по вопросу дальнейших мер в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times. Зарубежное издание ссылается на неназванные источники.

НАТО раскололась на два лагеря из-за России
Фото: ReutersReuters

По информации газеты, Литва, Латвия, Эстония и Польша считают уместным полный разрыв отношений с Россией. Они выступили с предложением «поставить ее на колени», так как опасаются, что в случае победы России на Украине безопасность других европейских стран будет под угрозой. При этом Германия, Франция и Турция полагают, что воплотить это предложение в реальность будет нелегко и предпочитают сохранить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Бывший союзник России переметнулся на сторону США и НАТО

Как отмечается в публикации, страны НАТО сошлись во мнении о том, что завершения боевых действий на территории Украины в ближайшее время ждать не стоит. На следующих блоках Североатлантический альянс обсудит возможность выделения военной помощи Украине.

Кроме того, страны НАТО согласились с тем, что Россию больше нельзя считать стратегическим партнером организации. Поэтому основополагающий акт Россия — НАТО больше не ограничивает Североатлантический альянс в плане размещения своих войск.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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