НАТО раскололась на два лагеря из-за России

Страны НАТО разделились на два лагеря и не могут прийти к соглашению по вопросу дальнейших мер в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times. Зарубежное издание ссылается на неназванные источники.

Фото: Reuters Reuters

По информации газеты, Литва, Латвия, Эстония и Польша считают уместным полный разрыв отношений с Россией. Они выступили с предложением «поставить ее на колени», так как опасаются, что в случае победы России на Украине безопасность других европейских стран будет под угрозой. При этом Германия, Франция и Турция полагают, что воплотить это предложение в реальность будет нелегко и предпочитают сохранить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечается в публикации, страны НАТО сошлись во мнении о том, что завершения боевых действий на территории Украины в ближайшее время ждать не стоит. На следующих блоках Североатлантический альянс обсудит возможность выделения военной помощи Украине.