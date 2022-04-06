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18 минут назад

У Пентагона создано около 60 биолабораторий на границе России и Китая

News.ru

США увеличивают свой военно-биологический потенциал, используя для этого пробелы в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН. Он сослался на данные, предоставленные МИД Китая, сообщили РИА Новости.

В Минобороны сообщили о десятках биолабораторий США на границах России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кириллов также отметил, что сегодняшний день под контролем Пентагона находится 336 лабораторий, расположенных в 30 государствах вне национальной юрисдикции.

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Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США, — подчеркнул генерал.

Схема работы следующая — вначале Соединённые Штаты создают биолаборатории в разных странах по одному сценарию, а затем происходит их подключение к единой системе глобального контроля за биологической обстановкой.

Согласно озвученных данных, общий объём финансирования военных биологических программ для выполняющих работы организаций с 2005 года превысил 5 млрд долларов.

МО РФ располагает доказательствами о подготовке Киевом новых провокаций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Соединённые Штаты должны предоставить полную информацию по биологическим лабораториям. С его слов, данные по биологической программе Белого дома интересуют не только Россию, но и другие страны мира. Песков уточнил, что стратегия США по биолабораториям «хорошо известна», но всё ещё «непрозрачна».

Ранее Минобороны России опубликовало письма сына президента США Джо Байдена Хантера, направленные сотрудникам управления по снижению угрозы Пентагона и его подрядчикам по биологическим лабораториям, расположенным на территории Украины, заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к биолабораториям на Украине. Инвестиционный фонд Хантера Байдена финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание.

Армия,Игорь Кириллов,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Минобороны России,Совбез ООН,Пентагон,
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