В России запустили в производство двадцать авиалайнеров Ту-214.

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Об этом на форуме-выставке «Госзаказ» сообщил ТАСС глава ОАК Юрий Слюсарь. Также он сказал, что возглавляемая им корпорация планирует увеличить темпы производства отечественных самолетов Ил-96.