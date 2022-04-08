Бойцы ЗВО получили ордена и медали за подвиги в СВО на Украине

«Поздравляю всех с высокими наградами. Награды, которые подчеркивают преданность нашей Родине, преданность памяти наших дедов и отцов. Спасибо вам за службу. Есть хорошие слова: "Есть такая профессия - Родину защищать". И мы ее с вами защищаем щедро и достойно, о чем говорят ваши награды на груди. Мы посвятили свою жизнь, посвятили самих себя делу защиты Отечества. Отечество в нас нуждается. Мы должны защитить все то, что дорого нам, дорого нашей Родине. Верю в каждого присутствующего здесь. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. И задача нами с вами будет выполнена. Удачи. Ну и всем вернуться, конечно, домой такими же счастливыми, красивыми и с наградами», - сказал генерал-полковник Александр Журавлев, вручая награды отличившимся военнослужащим.