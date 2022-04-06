Кадыров объявил о начале зачистки в частном секторе Мариуполя

В Мариуполе после работы в многоэтажных домах российские военные начали зачистку в частном секторе, где расположено много хозяйственно-бытовых построек и ангаров. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Несмотря на то что в такой местности выполнение оперативно-боевых задач затрудняется густой застройкой, нашим воинам удается продвигаться вперед, заставляя противника отступать», — написал Кадыров.
Глава Чечни заявил, что военные, которые отстаивают интересы России, выполняют поставленные задачи спокойно и хладнокровно. Их дух не способны сломить разрывы снарядов и огонь снайперов, подчеркнул Кадыров.