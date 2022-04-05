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48 минут назад

Появилось видео сдачи украинских морпехов в Мариуполе

Lenta.ru

Появились кадры операции, в ходе которой бойцы Донецкой народной республики (ДНР) принимали сдающихся в плен украинских морских пехотинцев. Видео опубликовал репортер Александр Сладков в Telegram.

Видеосъемка велась в полной темноте во время операции небольшой группы спецназа МВД ДНР на нейтральной территории вблизи Мариуполя. На кадрах слышны распоряжения командиров, руководящих операцией. С ними находился глава МВД ДНР Алексей Дикий.

По словам находившегося на месте событий Сладкова, спецназ ДНР принимал группы украинских военнопленных 12 часов подряд. В одной из групп сдающихся репортер насчитал как минимум 160 морских пехотинцев. На кадрах видно, как их кладут на землю, проверяют у них документы и спрашивают имена. Также бойцы ДНР сопровождают украинских военных по пути в автобусы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Украинское военное командование на данный момент никак не комментировало информацию о сдаче в плен своих морпехов.

Армия,Видео,Алексей Дикий,Александр Сладков,Рамзан Кадыров,
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