Появилось видео сдачи украинских морпехов в Мариуполе

Появились кадры операции, в ходе которой бойцы Донецкой народной республики (ДНР) принимали сдающихся в плен украинских морских пехотинцев. Видео опубликовал репортер Александр Сладков в Telegram.

Видеосъемка велась в полной темноте во время операции небольшой группы спецназа МВД ДНР на нейтральной территории вблизи Мариуполя. На кадрах слышны распоряжения командиров, руководящих операцией. С ними находился глава МВД ДНР Алексей Дикий.

По словам находившегося на месте событий Сладкова, спецназ ДНР принимал группы украинских военнопленных 12 часов подряд. В одной из групп сдающихся репортер насчитал как минимум 160 морских пехотинцев. На кадрах видно, как их кладут на землю, проверяют у них документы и спрашивают имена. Также бойцы ДНР сопровождают украинских военных по пути в автобусы.