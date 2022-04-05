В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
22 минуты назад

Сайт Минобороны РФ пропал из поисковика Google

Газета.Ruиещё 3

Из результатов выдачи поисковика Google исчезли ссылки на официальный сайт российского Министерства обороны России и портал госзакупок, вместо них пользователям предлагаются ссылки на аккаунты в соцсетях и статьи в «Википедии», передает «Лента.ру».

Сайт Минобороны РФ пропал из поисковика Google
Фото: DepositphotosDepositphotos

В результатах поисковой строки Google при соответствующем запросе содержатся ссылки на новости с упоминанием российского военного ведомства и сайт Общественного портала госзакупок вместо Единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее сайт Минобороны подвергся хакерской атаке. Позднее в ведомстве опровергли появившуюся информацию о взломе сайта хакерами Anonymоus и «похищении» персональных данных сотрудников: там заявили, что никаких списков персональных данных на серверах сайта МО не хранится, так как это запрещено российским законодательством. До этого Anonymous объявили о начале войны с Россией из-за спецоперации на Украине.

Армия,Минобороны России,Anonymous,Google,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители