Сайт Минобороны РФ пропал из поисковика Google

Из результатов выдачи поисковика Google исчезли ссылки на официальный сайт российского Министерства обороны России и портал госзакупок, вместо них пользователям предлагаются ссылки на аккаунты в соцсетях и статьи в «Википедии», передает «Лента.ру».

В результатах поисковой строки Google при соответствующем запросе содержатся ссылки на новости с упоминанием российского военного ведомства и сайт Общественного портала госзакупок вместо Единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее сайт Минобороны подвергся хакерской атаке. Позднее в ведомстве опровергли появившуюся информацию о взломе сайта хакерами Anonymоus и «похищении» персональных данных сотрудников: там заявили, что никаких списков персональных данных на серверах сайта МО не хранится, так как это запрещено российским законодательством. До этого Anonymous объявили о начале войны с Россией из-за спецоперации на Украине.