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34 минуты назад

Кадыров показал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, сообщив о штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Публикация сопровождается видеороликом, на котором бойцы полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова «замечают» на крыше одного из строений снайпера.

«Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать», — рассказал Кадыров.

По словам главы Чеченской республики, потери среди личного состава удается минимизировать благодаря слаженным действиями силовиков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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