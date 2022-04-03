В Совбезе РФ объяснили отсутствие кораблей США в Черном море

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что вплоть до устранения минной опасности корабли США не будут заходить в Черное море.

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«Американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности», - отметил Михаил Попов.

Он полагает также, что наличие мин в Черном море является для США хорошим предлогом, чтобы не оказывать ту или иную помощь Европе.

«Нет у США и желания помочь своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина», - считает Попов.