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32 минуты назад

В Совбезе РФ объяснили отсутствие кораблей США в Черном море

Елена Прошина

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что вплоть до устранения минной опасности корабли США не будут заходить в Черное море.

В Совбезе РФ объяснили отсутствие кораблей США в Черном море
Фото: ReutersReuters

«Американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности», - отметил Михаил Попов.

Дрейфующая мина обезврежена у берегов Румынии

Он полагает также, что наличие мин в Черном море является для США хорошим предлогом, чтобы не оказывать ту или иную помощь Европе.

«Нет у США и желания помочь своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина», - считает Попов.

Он объяснил, что «те классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Черное море, к самостоятельным противоминным действиям не предназначены. Да и вообще борьба с морскими минами никогда не была сильной стороной американского флота».

Армия,Михаил Попов,Совет безопасности РФ,
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