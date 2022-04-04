В США раскрыли задачи самой большой российской подлодки

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» остается самой большой подводной лодкой в мире. Предназначение российской субмарины раскрыл обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу.

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Отмечается, что главной задачей субмарины ТК-208 (по кодификации НАТО: SSBN «Typhoon») является ядерная война против НАТО и США.

«Подводные лодки класса "Тайфун" были разработаны для противодействия подводным лодкам класса "Огайо" ВМС США, которые были способны нести до 192 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн», — пишет Сучиу.

Подводное водоизмещение ТК-208 составляет 48 тысяч тонн, а длина – 172 метра. «Дмитрий Донской» несет 20 баллистических ракет морского базирования «Булава».

В марте в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что в 2022 году флоту планируют передать восемь подлодок и надводных кораблей.