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54 минуты назад

В США раскрыли задачи самой большой российской подлодки

Lenta.ruиещё 3

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» остается самой большой подводной лодкой в мире. Предназначение российской субмарины раскрыл обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу.

В США раскрыли задачи самой большой российской подлодки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что главной задачей субмарины ТК-208 (по кодификации НАТО: SSBN «Typhoon») является ядерная война против НАТО и США.

«Подводные лодки класса "Тайфун" были разработаны для противодействия подводным лодкам класса "Огайо" ВМС США, которые были способны нести до 192 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн», — пишет Сучиу.

Подводное водоизмещение ТК-208 составляет 48 тысяч тонн, а длина – 172 метра. «Дмитрий Донской» несет 20 баллистических ракет морского базирования «Булава».

В марте в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что в 2022 году флоту планируют передать восемь подлодок и надводных кораблей.

В декабре 2021 года генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит рассказал о состоянии ТК-208. Он отметил, что подлодка обеспечивает испытания современных субмарин.

Ранее в том же месяце стало известно, что в 2023 году подводная лодка «Император Александр III» выполнит пуск ракеты «Булава».

Армия,Игорь Вильнит,Дмитрий Донской,ЦКБ "Рубин",Объединенная судостроительная корпорация,НАТО,
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