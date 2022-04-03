Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, чтобы усилить сдерживание России, заявил вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский. Он также призвал США послать в Восточную Европу больше своих войск. По мнению политика, это был бы «четкий сигнал» Москве. В Совете Федерации РФ указали, что перенос американского ядерного оружия в Польшу — это «полшага до термоядерной войны в Европе».

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Польша поставит у себя ядерное оружие, если США об этом попросят, заявил Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

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"Если бы американцы попросили нас разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно усилило бы сдерживание Москвы", - сказал он.

Впрочем, уточнил премьер, пока таким образом вопрос не ставится. Но, предупредил, что положение дел "скоро может измениться". Кроме того, Качиньский призвал НАТО отправить в Европу больше американских солдат, особенно в восточную ее часть. Политик пояснил, что это нужно из-за "растущей агрессивности России".

Сейчас в Европе базируются 100 тыс. военных США. Варшава "приветствовала бы", если бы США увеличили это число до 150 тыс.

"Из них 75 тыс. солдат должны быть постоянно размещены на восточном фланге, то есть на границах с Россией, 50 тыс. солдат только в Прибалтике и в Польше. Солдаты из ядерной державы Америки являются самым сильным сдерживающим фактором для России от нападения на страны НАТО и обеспечивают нам наибольшую безопасность", - описал желательный вариант премьер.

Он предложил открыть в Польше новый командный центр НАТО, потому что "это дало бы Москве четкий сигнал: руководство НАТО теперь присутствует и на Востоке".

Качиньский также раскритиковал политику Германии по поводу Украины.

"Германия могла поставить больше оружия. И Германия могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в ЕС. Нельзя постоянно поддерживать такую великую державу, как Россия, миллиардными платежами от покупки энергии. Это недопустимо с политической и моральной точки зрения. Этому должен быть положен конец, и Германия должна, наконец, занять четкую позицию по этому поводу", - считает премьер.

Угроза термоядерной войны

Если Польша разместит у себя ядерное оружие США, это подтолкнет Европу к началу термоядерной войны, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Заявление Качиньского он назвал "абсолютно безрассудным и провокационным" и добавил, что Польша "играет с огнем".

"Размещение ядерного оружия в Польше — это прямая конфронтация. Это полшага для термоядерной войны в Европе, от которой первой пострадает Польша. От нее просто ничего не останется. Они в своей русофобии, по-моему, потеряли все грани, не видят ничего", - считает Джабаров.

По мнению Джабарова, ведущие страны НАТО с ядерным оружием не пойдут на этот шаг, поскольку "понимают, чем это грозит".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что для Москвы неприемлемо американское ядерное оружие в Европе. Он отметил, что это нарушает основные положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать", - призвал глава российского МИД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, говорил, что предложит Москве разместить в республике ядерное оружие России, если НАТО разместит такое вооружение в Восточной Европе, в частности в Польше. При этом Лукашенко сказал, что если не будет видеть угроз со стороны Запада, то и вопрос о ядерном оружии в Белоруссии стоять не будет.

"Оно тут 100 лет не нужно", - добавил президент.

Где в Европе расположено ядерное оружие США

США официально не называют, где в Европе хранится американское ядерное оружие. Но в 2019 году это случайно раскрыл канадский сенатор, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей. В интернете появился его доклад для парламентской ассамблеи НАТО, где говорилось, что ядерное оружие США хранится на шести американских и европейских военных базах: в Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции.

Всего, как говорилось в докладе, США разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб. Спустя некоторое время эта версия документа пропала из сети, и вновь его выложили без секретных данных. США и их союзники по НАТО регулярно проводят учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень"), на которых летчиков готовят к применению тактического ядерного оружия. Согласно заявлению НАТО, "эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО".