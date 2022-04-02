Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь-24» заявил, что НАТО как организация была создана для агрессии, а не для обороны, и сравнил альянс с автоматом Калашникова. Его слова приводит ТАСС.

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«Они-то говорят, что НАТО — это оборонительная организация. Но, знаете, автомат Калашникова — его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО», — указал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, Североатлантический альянс проектировался и создавался для агрессии, вся его инфраструктура заточена для этого. Он также заявил, что недавно министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту России Владимиру Путину, что на восточном фланге происходит значительное укрепление группировки сил НАТО.