Армия России уничтожила «неприкосновенный» нефтезавод Коломойского

«Утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. С него осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Его слова приведены в telegram-канале ведомства.