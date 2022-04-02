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1 час назад

ВС РФ уничтожили «неприкосновенный» нефтезавод Коломойского

Ura.Ru

Вооруженные силы РФ ударом высокоточных ракет уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Ранее СМИ называли его «неприкосновенным» и сообщали, что Россия намерено его не уничтожает.

Армия России уничтожила «неприкосновенный» нефтезавод Коломойского
Фото: ReutersReuters

«Утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. С него осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Его слова приведены в telegram-канале ведомства.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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