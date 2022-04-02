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48 минут назад

Посол России в Британии назвал новую цель ВС на Украине

Lenta.ruиещё 1

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями Вооруженных сил (ВС) России в случае их попадания на Украину. Его слова передает ТАСС.

Посол России в Британии назвал новую цель ВС на Украине
Фото:  пресс-центра штаба Операции Объединенных сил пресс-центра штаба Операции Объединенных сил

По словам российского посла, любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер. «Они обостряют ситуацию, делают ее еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», — заявил он.

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Дипломат также отметил искаженное восприятие хода боевых действий на Украине со стороны Великобритании. «Если смотреть на те карты, которые сейчас публикуются здесь в газетах и журналах, то они действительно взяты из украинских источников исключительно. Там до сих пор считается, что батальон "Азов" вот-вот освободит Мариуполь», — сказал Келин.

Ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес рассказал, что на первом этапе Британия отправила на Украину две тысячи ракет, стрелковое вооружение и боеприпасы, позже поставки были увеличены. «В скором времени мы также начнем поставку противотанковых комплексов Javelin», — добавил глава Минобороны. Помимо этого, британские власти рассматривают возможность поставки Киеву зенитных управляемых ракет.

Армия,Андрей Келин,Бен Уоллес,
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