Посол России в Британии назвал новую цель ВС на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями Вооруженных сил (ВС) России в случае их попадания на Украину. Его слова передает ТАСС.

Фото: пресс-центра штаба Операции Объединенных сил пресс-центра штаба Операции Объединенных сил

По словам российского посла, любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер. «Они обостряют ситуацию, делают ее еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», — заявил он.

Дипломат также отметил искаженное восприятие хода боевых действий на Украине со стороны Великобритании. «Если смотреть на те карты, которые сейчас публикуются здесь в газетах и журналах, то они действительно взяты из украинских источников исключительно. Там до сих пор считается, что батальон "Азов" вот-вот освободит Мариуполь», — сказал Келин.