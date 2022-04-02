В Пентагоне сменился глава Центрального командования

На место ушедшего в отставку Кеннета Маккензи пришел новый глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 апреля на сайте Центрального командования Вооруженных сил США .

По словам министра обороны США Ллойда Остина , руководство центральным командованием — тяжелая миссия. Он выразил уверенность в том, что Майкл Курилла готов к новой должности.

Кеннет Маккензи стал главой Центрального командования Вооруженных сил США в марте 2019 года. Также он руководил рейдом на Баришу в Сирии с целью захвата и ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России международная террористическая организация) Абу-Бакра аль-Багдади. Кроме того, он руководил выводом войск из Ирака в 2020—2021 годах.