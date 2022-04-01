Минобороны подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

«1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов», — сказал он, подтвердив авиаудар по объекту. В результате отдельные резервуары были повреждены и загорелись, добавил Конашенков.