Раненый при российской спецоперации командир поделился впечатлениями после награждения

Отличившийся в ходе спецоперации командир минометного расчета Андрей Исаков поделился впечатлениями после награждения раненых. Он рассказал о своей мотивации для участия в действиях на Украине.

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Исаков признался, что шел не ради наград, а для помощи мирному населению Донбасса.

«Самое главное, чтобы вернулись живые и здоровые к родственникам и семьям», - сказал он телеканалу «Звезда».

Спецоперация России на Украине длится 37-й день - с 24 февраля. Минобороны РФ дважды отчитывалось о потерях.