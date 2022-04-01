Раненый при российской спецоперации командир поделился впечатлениями после награждения

Отличившийся в ходе спецоперации командир минометного расчета Андрей Исаков поделился впечатлениями после награждения раненых. Он рассказал о своей мотивации для участия в действиях на Украине.
Исаков признался, что шел не ради наград, а для помощи мирному населению Донбасса.
«Самое главное, чтобы вернулись живые и здоровые к родственникам и семьям», - сказал он телеканалу «Звезда».
Спецоперация России на Украине длится 37-й день - с 24 февраля. Минобороны РФ дважды отчитывалось о потерях.
По данным ведомства на 25 марта, в спецоперации погиб 1351 человек, еще 3825 ранены.