На выставке ArmHighTech представлен российский VR-тренажер для военных связистов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представляет на выставке ArmHighTech-2022 в Ереване комплекс для обучения военных связистов с использованием VR-технологий. Об этом сообщили журналистам в четверг в холдинге.

Фото: Пресс-служба ОАК Пресс-служба ОАК

Оборудование разработано Рязанским радиозаводом (входит в «Росэлектронику»). Решение построено на основе отечественного программного обеспечения.

«Рязанский радиозавод разрабатывает и выпускает новейшие программно-аппаратные комплексы на основе технологий гибридной реальности для обучения работе с аппаратурой связи. Предприятие постоянно совершенствует собственные разработки, повышая их эффективность. Тренажер, представленный на ArmHighTech, позволяет учащимся в виртуальной среде освоить навыки развертывания, настройки средств связи и обеспечения связи во взаимодействии друг с другом», — рассказали в «Росэлектронике».

В состав демонстрируемого решения входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, для свободного перемещения в пространстве. Программное обеспечение отслеживает действия курсанта, контролирует и оценивает качество выполнения заданий.

В выставке ArmHighTech также принимает участие входящий в «Росэлектронику» концерн «Созвездие». На объединенном стенде холдинга предприятие демонстрирует широкую номенклатуру техники связи: многоканальные радиостанции СВЧ диапазона, портативные, носимые и возимые радиостанции КВ и УКВ диапазонов.