Музей Карельского фронта в Беломорске пополнится дополнительными вплощадками

Музей Карельского фронта в Беломорске планирует использовать военные бункеры, расположенные на территории учреждения в качестве дополнительных выставочных площадок. Работы по музеефикации планируется начать в 2023 году, сообщил ТАСС в четверг министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

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"Задача нетривиальная: как в этих подземных помещениях, где проходы были организованы специально для обеспечения бомбовой защиты и так далее, организовать экскурсии. Это под землей, там невысокие потолки, поэтому нужно решить, как организовать туда группы. Решение было найдено, сейчас это должно быть имплементировано в тот проект, который разрабатывается", - рассказал собеседник агентства.

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По словам Лесонена, перед экспертами стоял вопрос о возможности использования двух бункеров, расположенных на территории музея, в качестве дополнительных выставочных площадок. Проведенные исследования показали, что проект возможно реализовать. Внутри бункеров будут представлены командный пункт и материалы по истории беломорского укрепрайона. Как отметил министр культуры Карелии, источник финансирования пока не определен, но по этому вопросу есть поручение президента России Владимира Путина.

Лесонен отметил, что по итогам 2021 года музей Карельского фронта превысил план по посещаемости. Власти ожидают, что туристский поток в будущем будет только расти.

"Мы рассчитываем, что после того, как в строй будут введены беломорские петроглифы [археологический комплекс, который строят вокруг беломорских петроглифов, вошедших в 2021 году наравне с петроглифами Онежского озера в список объектов ЮНЕСКО], посещаемость увеличится как минимум раза в два", - добавил собеседник агентства.

Музей в Беломорске открыли в сентябре 2020 года в историческом здании, где в годы Великой Отечественной войны располагался штаб Карельского фронта. Он появился по инициативе государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и при поддержке президента России.