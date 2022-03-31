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49 минут назад

Депутат горсовета Омска обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России

ТАССТАСС

Депутат городского совета Омска Дмитрий Петренко обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Куйбышевского районного суда Омска.

Омский депутат обвиняется в распространении фейков о ВС РФ
Фото: ТАССТАСС

"Петренко предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Это тяжкое преступление", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по ходатайству следствия Петренко избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 мая. О подробностях дела пока не сообщается.

Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Армия,Дмитрий Петренко,Владимир Путин,
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