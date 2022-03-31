Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ

Сотрудники Росгвардии задержали в Киевской области высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что поисковая группа Росгвардии проводила специальные адресные мероприятия на территории Киевской области. При досмотре жилого дома группа обнаружила подозрительного мужчину.

«Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

В ходе досмотра его места проживания сотрудники обнаружили семь единиц огнестрельного оружия и свыше 240 патронов различного калибра.