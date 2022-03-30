Пентагон обвинил российских коллег в нежелании «брать трубку»

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выступил с обвинением в адрес российских коллег, поскольку они якобы не желают брать трубку, когда до них пытается дозвониться военное командование США. По его словам, в Вашингтоне заинтересованы в контактах с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.