В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
33 минуты назад

Россия ответила на обвинения в ударах по местам паломничества израильтян в Умани

Lenta.ruLenta.ru

Минобороны назвало «циничной ложью» заявление президента Украины Владимира Зеленского об ударах Вооруженных сил России по местам паломничества израильтян в Умани. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства напомнил, что 20 марта украинский президент, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области.

«Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что "это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества". Хочу подчеркнуть, в ходе специальной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, — по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения», — заявил Конашенков.

Киевские власти нарушают все возможные нормы морали, используя подобные объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и националистов для участия в боевых действиях, считают в Минобороны.

Кадыров заявил о ранении Руслана Геремеева под Мариуполем

По словам представителя ведомства, у России есть доказательства, полученные от одного из членов еврейской общины Умани, которые свидетельствуют о том, что украинцы использовали для этих целей здания новой городской синагоги, находящейся на Шоссейном переулке, дом 1.

Армия,Видео,Руслан Геремеев,Владимир Зеленский,Игорь Конашенков,Минобороны России,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители