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45 минут назад

Кадыров заявил о ранении Руслана Геремеева под Мариуполем

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил в больнице бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева, который, по предварительным данным, получил ранение в окрестностях Мариуполя. Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил о ранении Руслана Геремеева под Мариуполем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лично убедился, что его жизни ничего не угрожает. Он успешно идет на поправку и готов в ближайшее время снова встать в строй. Я нисколько не удивлен стойкости и высокому боевому духу Руслана», — рассказал Кадыров.

Кадыров напомнил, что Геремеев руководит одним из подразделений чеченских бойцов в боях за Мариуполь.

Ранее Геремеева разыскивали по делу об убийстве в Москве в 2015 году Бориса Немцова. СК России также объявил в розыск знакомого Геремеева — Руслана Мухудинова.

Геремееву не смогли вручить повестку в суд — его не было дома, а местонахождение установить не удалось. Как писал «Ъ», родственники, которые отказались принять повестку, сообщили о давнем отсутствии Геремеева.

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