Ликвидирован заместитель командира «Азова»

В Мариуполе ликвидирован заместитель командира украинского полка «Азов» лейтенант Святослав Паламар. Об этом RT сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

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Паламар находился в одном из подбитых системой противовоздушной обороны (ПВО) республики вертолетов Ми-8. Военный использовал позывной Калина.

Ранее силы ДНР пресекли эвакуацию из Мариуполя командира «Азова» Дениса Прокопенко и командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. Отмечается, что военнослужащие Народной милиции ДНР смогли пресечь эвакуацию украинских командиров, которые утром планировали с помощью вертолета улететь с территории завода «Азовсталь» и покинуть таким образом окруженный город.