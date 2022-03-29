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28 минут назад

В Госдуме сообщили о захвате пытавших российских солдат украинцев

Лера Букина

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов заявил, что российский спецназ захватил двух украинцев, стрелявших по ногам российским пленным. Об этом сообщает Russia Today.

«Те, кто измывались над нашими военнослужащими, - они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», - рассказал Шаманов.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором вооруженные люди говорят об обстрелах Харькова, а затем стреляют по ногам пленных военных. Утверждалось, что на видео украинские военные пытают российских солдат.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил «установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович позже заявил, что происходящее на видео «имеет признаки военного преступления» и пообещал, что будет проведено «самое серьезное расследование».

Шаманов заявил, что захваченные спецназом украинцы - Сергей Величко по кличке Чили и Константин Немичев - члены фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».

По словам депутата, об этом они рассказали на первых допросах.

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