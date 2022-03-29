В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
32 минуты назад

В Минобороны заявили о сокращении активности на Киевском и Черниговском направлениях

Алиса Селезнёва

Российские войска сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях Украины. Такие договоренности были достигнуты в ходе российско-украинских переговоров. Об этом сообщил на брифинге замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

Россия сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также добавил, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость.

«Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие, основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы», - сказал Фомин.

Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил, что встреча прошла конструктивно. Россия получила предложения со стороны Украины для рассмотрения по включению их в договор. Предложения будут рассмотрены в ближайшее время и доложены президенту, сообщают РИА Новости.

Напомним, четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел сегодня в Стамбуле. Им предшествовала личная встреча глав делегаций Владимира Мединского и Давида Арахамии. Они обсудили «фундаментальные положения переговорного процесса».

53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители