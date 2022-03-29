Россия сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

Российские войска сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях Украины. Такие договоренности были достигнуты в ходе российско-украинских переговоров. Об этом сообщил на брифинге замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

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Он также добавил, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость.

«Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие, основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы», - сказал Фомин.

Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил, что встреча прошла конструктивно. Россия получила предложения со стороны Украины для рассмотрения по включению их в договор. Предложения будут рассмотрены в ближайшее время и доложены президенту, сообщают РИА Новости.