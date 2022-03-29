Атомную подлодку "Иркутск" модернизируют в 2022 году

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС) в 2022 году модернизирует атомную подлодку "Иркутск" и отремонтирует большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.
"В текущем году предстоит осуществить модернизацию атомного подводного ракетного крейсера "Иркутск", ремонт большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов", работы по восстановлению технической готовности атомного подводного ракетного крейсера "Томск" в пункте постоянного базирования", - отметил Шойгу, говоря о государственном оборонном заказе для ДЦСС на 2022 год.
Он сообщил, что в 2021 году предприятия ДЦСС отремонтировали и обслужили 112 кораблей и судов Военно-морского флота. Завершено также оснащение фрегата "Маршал Шапошников" современным эффективным ударным комплексом.
"В результате обеспечен заданный уровень технической и боевой готовности Тихоокеанского флота", - подчеркнул Шойгу.
Он сообщил, что на сегодняшнем совещании будет обсуждаться ход реализации государственного оборонного заказа 2022 года предприятиями ДЦСС.