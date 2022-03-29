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33 минуты назад

Атомную подлодку "Иркутск" модернизируют в 2022 году

ТАССТАССиещё 1

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС) в 2022 году модернизирует атомную подлодку "Иркутск" и отремонтирует большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Атомную подлодку "Иркутск" модернизируют в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

"В текущем году предстоит осуществить модернизацию атомного подводного ракетного крейсера "Иркутск", ремонт большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов", работы по восстановлению технической готовности атомного подводного ракетного крейсера "Томск" в пункте постоянного базирования", - отметил Шойгу, говоря о государственном оборонном заказе для ДЦСС на 2022 год.

Он сообщил, что в 2021 году предприятия ДЦСС отремонтировали и обслужили 112 кораблей и судов Военно-морского флота. Завершено также оснащение фрегата "Маршал Шапошников" современным эффективным ударным комплексом.

"В результате обеспечен заданный уровень технической и боевой готовности Тихоокеанского флота", - подчеркнул Шойгу.

Он сообщил, что на сегодняшнем совещании будет обсуждаться ход реализации государственного оборонного заказа 2022 года предприятиями ДЦСС.

Армия,Сергей Шойгу,ДЦСС,
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