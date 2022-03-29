В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия

«В то же время, если вы помните заявление президента, когда он отдавал приказ об операции 24 февраля, он предостерег разные страны от вмешиваться в дела между Украиной и Россией во время этой операции. Он довольно жестко предупредил. И я думаю, что все понимают, что он имел в виду», - сказал представитель Кремля.