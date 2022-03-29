В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле даже не рассматривают идею применения ядерного оружия на фоне украинского кризиса. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу PBS.
Журналист Райан Чилкот задал Пескову вопрос о ядерном оружии, отметив, что позиция России «все еще вызывает некоторую путаницу».
Чилкот обратил внимание на недавнее заявление замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если столкнется с угрозой существованию, даже если противник ядерное оружие не использовал.
«Не могли бы вы уточнить для нас, что именно представляет собой экзистенциальную угрозу для России? Например, если вы не смогли добиться своих целей на Украине, можно ли это воспринимать как экзистенциальную угрозу?» - спросил Чилкот.
Песков в ответ отметил, что власти РФ не сомневаются, что все задачи на Украине будут выполнены.
«Но любой исход операции, конечно, не повод для применения ядерного оружия. У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко сказано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства, мы можем применить ядерное оружие», - заявил он.
Песков призвал «разделять две эти вещи» - угрозу существованию государства и действия РФ на Украине, «так как они не имеют ничего общего друг с другом».
«В то же время, если вы помните заявление президента, когда он отдавал приказ об операции 24 февраля, он предостерег разные страны от вмешиваться в дела между Украиной и Россией во время этой операции. Он довольно жестко предупредил. И я думаю, что все понимают, что он имел в виду», - сказал представитель Кремля.
Чилкот уточнил, имел ли президент России в виду применение ядерного оружия.
«Нет, я так не думаю. Я так не думаю. Но он [президент] довольно жестко сказал - не вмешивайтесь. Если вы это сделаете, у нас будут все возможности предотвратить это и наказать всех, кто будет вмешиваться», - отметил Песков.
Чилкот спросил, почему Песков не может прояснить это прямо сейчас и от имени России исключить применение ядерного оружия.
«Никто не думает об использовании, даже не рассматривает идею применения ядерного оружия», - заверил Песков.