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53 минуты назад

В Сирии прошел концерт в поддержку спецоперации России на Украине

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

В городе Джебла сирийской провинции Латакия прошел концерт в поддержку российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции на Украине, сообщает ТАСС. Мероприятие проводилось в Центре изучения русского языка и культуры "Рассвет". Отмечается, что воспитанники центра "Рассвет" исполнили различные песни на русском языке. Также, помимо преподавателей и воспитанников центра "Рассвет", в мероприятии приняли участие политические деятели, бизнесмены и жители города. "Я считаю, что русский народ нам как братья. У нас братские отношения. Исходя из этого мы решили поддержать Россию и стоять на стороне России в конфликте на Украине", - отметил бизнесмен Хусейн Асад. Кроме того, председатель отделения правящей в Сирийской Арабской Республике партии "Баас" в городе Джебла Лукман Баддур отметил, что сирийский народ "полностью за Россию". "Мы понимаем, что сейчас Россия помогает восстановить баланс сил в мире и разрушает империю лжи и зла. Мир возвращается в двухполярное состояние", - сказал он. После концерта сирийские дети передали написанные ими письма для российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Сирийские дети поддержали военнослужащих, учавствующих в СВО на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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