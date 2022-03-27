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25 минут назад

Украинские мины доплыли до Босфора

Российская ГазетаРоссийская Газета

Созданные киевским режимом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют иностранным судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море. Об этом в субботу рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он напомнил, что в украинских портах в настоящее время заблокированы 67 иностранных судов из 15 государств.

Украинские мины доплыли до Босфора
Фото: ReutersReuters

"При ухудшении гидрометеорологических условий в северной части Черного моря сохраняется угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств. Дрейфующие мины достигнут территориального моря Румынии через 4 суток, а Болгарии - через 10 суток", - отметил военачальник.

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"Подчеркиваем, что со стороны России никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. В подтверждение этому РФ ежедневно с 08.00 до 19.00 по московскому времени открывает гуманитарный коридор. Он представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - рассказал генерал.

Украинские мины сорвались с цепей и уплыли в Черное море

При этом до настоящего времени, по его словам, украинская сторона готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора не подтвердила. Киевские власти всячески уклоняются от взаимодействия по решению данного вопроса, заключил Мизинцев.

Отметим, что в минувшие выходные стало известно, что одна из мин доплыла до пролива Босфор. Турецкие специалисты обезвредили ее.

19 марта в ФСБ России сообщили, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов. В спецслужбе напомнили, что в соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин воспрещается ставить закрепленные на якорях мины, которые не делаются безопасными, если сорвутся со своих минрепов.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,ФСБ,
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