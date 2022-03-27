Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках на Украине

Российские военные при помощи средств ПВО сбили 18 беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, за ночь над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой и Петровским российские военные смогли поразить беспилотники Украины.

Ранее стало известно, что российскими средствами ПВО был сбит летевший вертолет Ми-24, принадлежавший Украине. Помимо этого, сбит один беспилотник, приближавшийся к Севастополю. Его поразили в небе над Черным морем, пояснил генерал-майор.