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1 час назад

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Российские военные при помощи средств ПВО сбили 18 беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках на Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, за ночь над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой и Петровским российские военные смогли поразить беспилотники Украины.

Ранее стало известно, что российскими средствами ПВО был сбит летевший вертолет Ми-24, принадлежавший Украине. Помимо этого, сбит один беспилотник, приближавшийся к Севастополю. Его поразили в небе над Черным морем, пояснил генерал-майор.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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