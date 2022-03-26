Чавушоглу высказался о передаче С-400 Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отказался передать Украине зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», полученные ранее от России в рамках контракта. Об этом пишет РИА «Новости».

«Такой вопрос не стоит в повестке дня», - отметил турецкий дипломат, выступая на форуме в Дохе.

Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун ранее также отверг идею об отправке систем Украине, сообщает ТАСС.

«Эта идея ни в коем случае не реалистична», - сказал он, комментируя предложение США о передаче Украине зенитных комплексов.

Он сказал также, что «для восстановления отношений между Турцией и США должны быть предприняты шаги по укреплению доверия». В частности, «Запад должен поставить Турции истребители F-35 и ЗРК Patriot без предварительных условий».