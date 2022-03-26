Медведев назвал условие применения Россией ядерного оружия

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости» заявил, что Москва может применить ядерное оружие (ЯО) в исключительных случаях. Среди них - удар по России посредством ЯО, угроза существованию страны.

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«Эти случаи указаны в документе, который утверждён указом президента, и это демонстрирует нашу решимость отстаивать независимость, суверенитет нашей страны, не дать никому повода даже в малом сомневаться, что мы готовы дать достойный ответ на любые посягательства на нашу страну, на её независимость, на её курс», - уточнил Медведев.

Он назвал несколько причин, при которых Россия имеет право использовать ЯО. Во-первых, в ситуации, когда РФ нанесен удар стратегическими ракетами с ядерными боеголовками. Во-вторых, в случае иного применения ЯО против Москвы и ее союзников.

Кроме того, при посягательстве на инфраструктуру российских ядерных сил сдерживания, при котором возможна парализация их деятельности. Также это допустимо в случае угрозы самому существованию государства, даже в том случае, если удар нанесен обычным оружием.