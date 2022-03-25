Минобороны обозначило приоритет спецоперации на Украине

Российская специальная операция на Украине идет по строго утвержденному плану. Приоритетом в ней является исключение напрасных жертв среди мирных граждан. Его обозначил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 марта.

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Высокоточными средствами поражения избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, а также склады боеприпасов, уточнил представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что с самых первых дней спецоперации на Украине при планировании любых действий особое внимание уделено сбережению гражданской инфраструктуры и мирного населения.