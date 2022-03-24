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1 час назад

Россия и Украина снова обменялись пленными

Lenta.ruLenta.ru

Россия и Украина обменялись десятью пленными военными. Об этом заявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает РИА Новости.

Россия и Украина снова обменялись пленными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вице-премьер добавила, что Украина отправила к россиянам 11 гражданских российских моряков, которые были спасены с судна возле Одессы. В свою очередь на Украину вернутся 19 гражданских моряков из спасательного судна «Сапфир», которое было захвачено у острова Змеиный.

«По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции», — написала Верещук.

Ранее стало известно, что между Россией и Украиной состоялись два обмена пленными. В первом случае девять российских военнослужащих были обменяны на мэра Мелитополя, детали второго пока не раскрываются.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целью он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.

Армия,Ирина Верещук,Владимир Путин,
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