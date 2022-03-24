Сына Байдена уличили в финансировании лабораторий на Украине

В Минобороны РФ заявили, что фонд сына президента США Хантер Байдена занимался финансированием украинских биолабораторий. Об этом сообщает ТАСС.

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Как утверждают в Минобороны, лаборатории были вовлечены в «полномасштабную военно-биологическую деятельность», частью которой была компания Джорджа Сороса, а инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством Байдена-младшего якобы помогал им деньгами.

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«При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру», - заявили в Минобороны.

Объем финансирования лабораторий за 2018-2020 годы составил около 32 миллионов долларов, отметили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что в рамках проекта биолабораторий во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у четырех тысяч военнослужащих взяли образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки.

«Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона», - считают военные.

В связи с именем Хантера Байдена в СМИ фигурировали две организации - Rosemont Seneca Thornton и Rosemont Seneca Advisors.

Адвокаты Байдена-младшего заявляли, что он не был соучредителем Rosemont Seneca Thornton, но являлся соучредителем и генеральным директором инвестиционной компании Rosemont Seneca Advisors. Как отмечает CNN, неясно, какая связь существует между двумя этими компаниями.

В Минобороны РФ ранее заявили о получении информации из украинских биолабораторий США. В ведомстве утверждают, что там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и изучался перенос патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией.

Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований. По ее словам, США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что в США опасаются, что хранящиеся в лабораториях вирусы попадут в руки экспертов из РФ, которые выявят нарушения конвенции о биологическом оружии.