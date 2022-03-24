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1 час назад

Франция испытала способную нести ядерный заряд ракету

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Воздушно-космические силы (ВКС) Франции провели испытание модернизированной ракеты класса "воздух-земля" средней дальности (ASMPA), которая способна нести ядерный заряд, передает ТАСС.

Франция испытала способную нести ядерный заряд ракету
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выражает большое удовлетворение в связи с успешным испытательным запуском 23 марта 2022 года модернизированной ASMPA без ядерного заряда", - цитирует агентство заявление пресс-службы французского Минобороны.

Как сообщается, запуск ракеты производства концерна MBDA был осуществлен с самолета Rafale, который вылетел с военно-воздушной базы в Казо на юго-западе Франции. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя высказывание президента США Джо Байдена об альтернативах антироссийским санкциям, заявил, что Третья мировая война может быть только ядерной. Президент РФ Владимир Путин в конце февраля приказал перевести силы сдерживания России в особый режим боевого дежурства.

Как пояснил глава государства, такое решение — ответ на агрессивные высказывания высших руководителей НАТО. После этого руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что Вашингтон не станет повышать уровень боевой готовности ядерных сил, потому что не стремится к конфликту с Москвой.

В начале января пять держав-обладателей ядерного оружия — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция — в совместном заявлении отметили, что в ядерной войне не будет победителей.

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