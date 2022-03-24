20 тонн продовольствия отправил Кадыров в Мелитополь

«Посчитали нужным быть частью мощного освободительного орудия отважные мужчины из рода Кадыровых, мои близкие родственники. В рядах добровольцев они выдвинулись на борьбу с националистами», – написал в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров. По словам главы Чечни, среди добровольцев настоящие и отважные бойцы, профессионалы военного дела, которые считают службу во благо России высшей ценностью. Они смогут выполнить задачи и защитить страну от внешних угроз, резюмировал Кадыров. Ранее «ФедералПресс» писал, что бойцы из Чечни предложили переименовать Мариуполь в город Ахмат в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com