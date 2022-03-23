20 тонн продовольствия отправил Кадыров в Мелитополь

Очередной груз гуманитарной и технической помощи доставлен из России на Украину от Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В город Мелитополь местным жителям и военным передано три машины УАЗ «Патриот» и 20 тонн продовольствия. <…> Мы надеемся на скорейший возврат к мирной жизни истерзанных киевским режимом регионов, – сказал Рамзан Кадыров.

Фонд Ахмата-Хаджи Кадырова не оставляет без внимания ни местное население, ни военных. Рамзан Кадыров выразил благодарность маме, Президенту РОФ Аймани Несиевне. Это уже пятый, доверху забитый груз гуманитарной помощи, доставленный в Мелитополь и его окрестности. Запланирована раздача более 10 тысяч буханок хлеба, отметил чеченский лидер. Ранее раздавали сахар. Российские военные на Украине находятся почти месяц, они против нацистов и киевского режима, расширения НАТО.