Захарова сообщила о двух обменах военнопленными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская и украинская стороны провели два обмена удерживаемыми лицами, передает РИА "Новости".
В комментарии Захаровой также говорится о том, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. При этом она упрекнула страны Евросоюза в том, что они не воздействуют на Киев, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей в Россию.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о первом случае обмена военнопленными между Россией и Украиной: девять российских военнослужащих обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Сообщалось, что на сайте Верховной рады Украины опубликован законопроект, разрешающий содержать российских военнопленных в исправительных колониях и СИЗО.