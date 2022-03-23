Захарова сообщила о двух обменах военнопленными

В комментарии Захаровой также говорится о том, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. При этом она упрекнула страны Евросоюза в том, что они не воздействуют на Киев, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей в Россию.