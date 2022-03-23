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37 минут назад

МИД РФ: Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами

Газета.RuГазета.Ruиещё 6

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская и украинская стороны провели два обмена удерживаемыми лицами, передает РИА "Новости".

Захарова сообщила о двух обменах военнопленными
Фото: ТАССТАСС

В комментарии Захаровой также говорится о том, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. При этом она упрекнула страны Евросоюза в том, что они не воздействуют на Киев, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей в Россию.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о первом случае обмена военнопленными между Россией и Украиной: девять российских военнослужащих обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Сообщалось, что на сайте Верховной рады Украины опубликован законопроект, разрешающий содержать российских военнопленных в исправительных колониях и СИЗО.

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