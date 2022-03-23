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37 минут назад

Военкор сообщил об отказе командования ДНР принимать добровольцев из РФ

Говорит МоскваГоворит Москва

Всеобщая мобилизация в республике уже была проведена.

Командование ДНР отказывается принимать добровольцев из РФ
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Александр Сладков.

«Здесь принято решение, что не принимают добровольцев из России и не ставят в строй. Здесь существует строгая система подготовки мобресурса. По качеству она может быть не так высока, тем не менее она доказала свою живучесть в ходе первых дней конфликта. Всеобщая мобилизация проведена, и те люди, которые призваны, они воюют. Поэтому добровольцев пока решено не привлекать».

Ранее лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин в интервью «Говорит Москва» сообщил, что записался добровольцем в Донбасс. Он намерен отправиться в зону боевых действий в ближайшее время.

Армия,Александр Сладков,Максим Сурайкин,
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