Командование ДНР отказывается принимать добровольцев из РФ

«Здесь принято решение, что не принимают добровольцев из России и не ставят в строй. Здесь существует строгая система подготовки мобресурса. По качеству она может быть не так высока, тем не менее она доказала свою живучесть в ходе первых дней конфликта. Всеобщая мобилизация проведена, и те люди, которые призваны, они воюют. Поэтому добровольцев пока решено не привлекать».