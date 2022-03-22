Минобороны показало кадры применения комплекса «Бук-М3»

Минобороны РФ опубликовало кадры применения зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3», который сбил два штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Как подчеркнули в ведомстве, в ходе проведения специальной военной операции боевой расчет Сергея Овчаренко прикрывал действия подразделений группировки войск, а также автомобильные колонны материально-технического обеспечения в Черниговской области.

При этом в процессе работы экипаж ЗРК «Бук-М3» обнаружил атакующую воздушную цель, взял ее на сопровождение и уничтожил. Боевой расчет должен был совершить противоогневой маневр, но обнаружил второй самолет, который заходил на его позицию, и уничтожил его.