В Бердянске росгвардейцы задержали завербованного агента СБУ, готовившего диверсию

В ведомстве отметили, что задержанный указал место схрона, в котором находились снайперская винтовка, гранаты и средства связи.
Сотрудники Росгвардии при патрулировании города Бердянска за нарушение комендантского часа задержали гражданина Украины, который оказался агентом СБУ, готовившим диверсию и нападение на депутата Верховной рады Александра Пономарева. Об этом ТАСС сообщили в Росгвардии.
"В ходе опроса было установлено, что задержанный является завербованным агентом СБУ и готовил диверсию на территории города. По заданию своих кураторов он готовил покушение на народного депутата Верховной рады Украины Александра Пономарева", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что задержанный указал место схрона, в котором находились снайперская винтовка, гранаты и средства связи.