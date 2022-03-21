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1 час назад

В Бердянске росгвардейцы задержали завербованного агента СБУ, готовившего диверсию

ТАССТАССиещё 2

В ведомстве отметили, что задержанный указал место схрона, в котором находились снайперская винтовка, гранаты и средства связи.

В Бердянске росгвардейцы задержали завербованного агента СБУ, готовившего диверсию
Фото: Москва 24Москва 24

Сотрудники Росгвардии при патрулировании города Бердянска за нарушение комендантского часа задержали гражданина Украины, который оказался агентом СБУ, готовившим диверсию и нападение на депутата Верховной рады Александра Пономарева. Об этом ТАСС сообщили в Росгвардии.

"В ходе опроса было установлено, что задержанный является завербованным агентом СБУ и готовил диверсию на территории города. По заданию своих кураторов он готовил покушение на народного депутата Верховной рады Украины Александра Пономарева", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что задержанный указал место схрона, в котором находились снайперская винтовка, гранаты и средства связи.

Армия,Александр Пономарев,Росгвардия,Верховная Рада,СБУ,
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