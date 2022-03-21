Рогозин: «Цель биолабораторий Украины - репродуктивная система россиян»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что биооружие, разрабатываемое на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет конкретного этноса.

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«Целью биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка «этнического оружия» против русского населения России. Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса», - написал в своем Telegram-канале Рогозин.

К примеру, такое оружие может вызывать аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн.

Рогозин предположил, что свидетельства, добытые российскими военными биологами в расположенных на Украине биолабораториях США, подтвердят данные, что Вашингтон «под боком России» при прямой поддержке киевских властей разрабатывали этническое оружие геноцида русской нации.

«Надеюсь, что американским и укронацистским "биоинженерам", повторяющим дело печально известного доктора Йозефа Менгеле, не удастся уничтожить все следы их преступлений», - заключил глава «Роскосмоса».

Этническое (генетическое) оружие — это разновидность биологического оружия, которое предназначено для избирательного поражения населения по расовому, этническому, половому или иному генетически обусловленному признаку.