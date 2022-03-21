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43 минуты назад

Рогозин: «Цель биолабораторий Украины - репродуктивная система россиян»

Елена Прошина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что биооружие, разрабатываемое на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет конкретного этноса.

Рогозин: «Цель биолабораторий Украины - репродуктивная система россиян»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Целью биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка «этнического оружия» против русского населения России. Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса», - написал в своем Telegram-канале Рогозин.

К примеру, такое оружие может вызывать аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн.

Рогозин предположил, что свидетельства, добытые российскими военными биологами в расположенных на Украине биолабораториях США, подтвердят данные, что Вашингтон «под боком России» при прямой поддержке киевских властей разрабатывали этническое оружие геноцида русской нации.

«Надеюсь, что американским и укронацистским "биоинженерам", повторяющим дело печально известного доктора Йозефа Менгеле, не удастся уничтожить все следы их преступлений», - заключил глава «Роскосмоса».

Этническое (генетическое) оружие — это разновидность биологического оружия, которое предназначено для избирательного поражения населения по расовому, этническому, половому или иному генетически обусловленному признаку.

Ранее бывший советник Трампа Роджер Стоун подтвердил, что на Украине действительно была развернута сеть биолабораторий США, которые финансируются за счет американских налогоплательщиков и где «готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ».

Армия,Йозеф Менгеле,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Пентагон,
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