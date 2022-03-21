Минобороны запустило проект, доказывающий преступления бандеровцев в годы ВОВ

В ведомстве отметили, что расследования преступлений немецко-фашистских захватчиков и украинских карателей на оккупированной территории Советской Украины начинались сразу же по освобождению населенных пунктов Красной Армией.

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Минобороны России запустило исторический мультимедийный проект, посвященный доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

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"Минобороны России на основе документов из фондов Центрального архива военного ведомства запустило новый историко-познавательный проект "Архивы помнят все... Преступления украинских националистов забвению не подлежат", посвященный самому страшному времени в истории Украины - геноциду украинского населения от рук националистов-бандеровцев в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период", - говорится в сообщении.

Каратели-националисты

Отмечается, что расследования преступлений немецко-фашистских захватчиков и украинских карателей на оккупированной территории Советской Украины начинались сразу же по освобождению населенных пунктов Красной Армией. Уже в январе 1942 года нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия докладывал в Наркомат обороны СССР о создании германским командованием на оккупированной территории УССР "украинской армии". Как значится в документе, германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности. В каратели вступали дезертиры и местные националистические элементы.

На момент доклада наркома уже были сформированы карательные отряды в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской оккупированных областях. "Германские власти предоставляют этим отрядам неограниченные права, вплоть до расстрела", - свидетельствует документ. В Минобороны подчеркнули, что украинские власти последних десятилетий пытаются внушить своим гражданам, что бандеровские банды вели так называемую "освободительную" войну и с немцами, и с Красной Армией. В опубликованной в разделе докладной записке начальника Украинского штаба партизанского движения "Об активных действиях бандеровцев на Волыни в контакте с немцами против Красной Армии и советских партизан" от 10 мая 1944 года говорится не только о тесном военно-политическом сотрудничестве немецко-фашистских оккупантов и бандеровцев-коллаборантов, но и об "избирательности" последних при совершении преступлений.

Так, помимо свидетельств о снабжении немцами отрядов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) и бандеровских группировок продуктами питания, немецким оружием и новым немецким военным обмундированием, в документе приведена цитата из обнаруженного в разгромленном штабе УПА приказе. В нем говорилось, что украинские националисты не должны вступать в борьбу с "мадьярами, словаками, литовцами и другими союзными войсками Гитлера". Далее в документе отмечается, что при стремительном наступлении регулярных частей Красной Армии и рейдах советских партизанских отрядов по фашистским тылам крупные отряды УПА "в беспорядке отходили вместе с немцами, направляясь в Галицию и районы Пинских болот", в то время как "мелкие отряды и группы, оставаясь в тылу Красной Армии, прятались в лесах и частично расходились по домам, сохраняя оружие".

Преступления бандеровцев

В разгар проведения Проскуровско-Черновицкой наступательной операции по разгрому основных сил немецкой группы армий "Юг" и по освобождению части правобережной Украинской ССР, специальная комиссия 11 апреля 1944 года составила акт о расследовании случая массового убийства бандеровцами мирных жителей одного из сел Тернопольской области. В этом документе засвидетельствован факт массового расстрела украинскими националистами более сотни мирных жителей села Нова-Брикуля Струсовского района Тернопольской области.

В акте о зверствах украинских националистов-бандеровцев в селе Могильницы представлены последствия других массовых убийств, даны имена и фамилии жертв украинских националистов, а также описаны действия бандеровцев: "Банда убийц выламывала двери и окна, врывались в квартиры, расстреливали, резали и убивали топором и ножами людей, в том числе малолетних детей, стариков и старух. Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежащего замученным семьям", - сообщается в акте.

В разделе приводятся указания местной администрации ОУН Волыни: "В связи с продвижением Красной Армии на запад и выходом советских партизан на Волынь и Галицию, - уничтожать семьи восточников (жителей восточных районов Украины), бывших советских служащих и советских активистов села".

Против своего народа

В разделе представлены различные донесения областных военных комиссариатов (ОВК) за 1944-1945 годы, в которых описаны факты зверств бандеровцев над мирными жителями в Тернопольской, Черновицкой, Станиславской и Ровенской областях Советской Украины, их террора над местным населением. В донесениях Черновицкого ОВК сообщается, что на территории одного района националистические банды продолжают грабить местных жителей, при этом ведя среди них агитацию против призыва в Красную Армию. Эти же донесения свидетельствуют о террористическом характере действий бандеровцев, которые запугивали мирных граждан: "В селе Карапчив бандиты в ночь на 12.01. похитили несколько человек местных жителей, раздев которых выбросили на дорогу восемь голых трупов".

Документ от Станиславского ОВК свидетельствует о фактах издевательств бандеровцев над телами убитых: "В сел. Михалкув бандеровцы убили семь человек из местных жителей, причем секретаря сельсовета, девушку, казнили, отрезав нос, губы, груди".

Особую агрессию украинские националисты проявляли в отношении русских, о чем свидетельствуют следующие строки донесения: "В с. Куринов этого же района бандиты повесили сына священника "за то, что он русский".

Согласно донесению Главного политического управления Красной Армии от 10 августа 1944 года, украинские националисты для того, чтобы восстановить население против красноармейцев и советской власти бандеровцы прибегают к методам провокации. Под видом советских военнослужащих нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. Так, в населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей - украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана". В документе отмечено, что аналогичные факты были зарегистрированы и в других районах западной Украины.