Разработчик: есть большой задел по авиационной версии ракеты «Циркон»

Заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил, что у предприятия уже многое сделано по авиационной версии гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом пишет ТАСС.
«По авиационной версии у нас тоже есть большой задел. Когда придет время, мы обязательно продолжим эту работу», - отметил Анатолий Свинцов.
Он отметил, что, в принципе, Россия «уже имеет гиперзвуковую авиационную ракету - это ракета "Кинжал"».
Свинцов рассказал также, что на начальном этапе велись разработки как морской, так и авиационной версий изделия. Но в итоге «заказчиком было принято решение на первом этапе активизировать работу по созданию именно морской версии ракеты».