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19 минут назад

Разработчик заявил, что в РФ есть большой задел по авиационной версии ракеты «Циркон»

Елена Прошина

Заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил, что у предприятия уже многое сделано по авиационной версии гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом пишет ТАСС.

Разработчик: есть большой задел по авиационной версии ракеты «Циркон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По авиационной версии у нас тоже есть большой задел. Когда придет время, мы обязательно продолжим эту работу», - отметил Анатолий Свинцов.

Он отметил, что, в принципе, Россия «уже имеет гиперзвуковую авиационную ракету - это ракета "Кинжал"».

Свинцов рассказал также, что на начальном этапе велись разработки как морской, так и авиационной версий изделия. Но в итоге «заказчиком было принято решение на первом этапе активизировать работу по созданию именно морской версии ракеты».

Армия,Анатолий Свинцов,
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