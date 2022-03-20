Разработчик: есть большой задел по авиационной версии ракеты «Циркон»

Заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил, что у предприятия уже многое сделано по авиационной версии гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом пишет ТАСС.

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«По авиационной версии у нас тоже есть большой задел. Когда придет время, мы обязательно продолжим эту работу», - отметил Анатолий Свинцов.

Он отметил, что, в принципе, Россия «уже имеет гиперзвуковую авиационную ракету - это ракета "Кинжал"».