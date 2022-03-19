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25 минут назад

ВС РФ уничтожили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" подземный склад боеприпасов ВСУ

ТАССТАССиещё 7

Вооруженные силы РФ уничтожили авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВС РФ впервые применили гиперзвуковые «Кинжалы» на Украине
Фото: ТАССТАСС

"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - сказал Конашенков.

Видео дня

ВС РФ уничтожили порядка 200 беспилотных летательных аппаратов и более 1,4 тыс. танков и других бронемашин с начала операции на Украине, сообщил генерал-майор.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1 438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 237 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Комплекс "Бастион"

Российский береговой ракетный комплекс "Бастион" ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил Конашенков.

"Береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области", - сказал он.

Авиация

Российская авиация ночью 19 марта уничтожила четыре зенитных ракетных комплекса ВСУ, из которых три С-300 и один "Бук-М1", сообщил Конашенков.

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"Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники", сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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